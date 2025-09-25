قومی قوانین کی پاسداری کا فروغ وقت کی اہم ضرورت:فروہ عامر
خوشاب(نمائندہ دُنیا)ڈپٹی کمشنر خوشاب فروہ عامر نے پیغام پاکستان امن و اتحاد کی دعوت کے حوالے سے کہاکہ ملک مشکل ترین حالات سے گزر رہا ہے۔۔۔
ہمیں بطور پاکستانی یک جان ہوکر امن وامان اور ملک دشمن عناصر کے ناپاک عزائم خاک میں ملانا ہونگے ۔پیغام پاکستان ،پاکستانی علما اور 1973 کے آئین کی توثیق سے قرآن مجید اور سنت کے مطابق امن، رواداری اور انصاف کو فروغ دیتا ہے ۔ہمارا مذہب میں دہشت گردی، خودکش حملوں اور فرقہ وارانہ تشدد کو غیر اسلامی قرار دیتا ہے ،اور ایسی حرکتوں کو ریاست کے خلاف بغاوت سمجھتا ہے انہوں نے کہاکہ آئین پاکستان میں ملک سے دہشت گردی کے خلاف ضرب عضب اور ردالفساد جیسے آپریشنز میں پاکستانی مسلح افواج کی حمایت کرتی ہے ۔آئین تمام شہریوں کے لیے مساوات، انسانی عزت اور احترام پر زور دیتا ہے ۔اسلامی اصول اور قومی قوانین کی پاسداری کا فروغ وقت کی اہم ضرورت ہے جوکہ ہم آہنگ اور ترقی پسند معاشرہ قائم ہو جوکہ اسلام کے حقیقی جوہر کی عکاسی کریں۔