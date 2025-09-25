الیکٹرک بسوں کے روٹس پر چنگ چی رکشہ ،ٹیکسی کے داخلے پر پابندی
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)حکومت نے سرگودھا سمیت صوبہ بھر کی انتظامیہ کو ہدایت کی ہے کہ الیکٹرک بسوں کے روٹس پر چنگ چی رکشہ ،ٹیکسی کے داخلے پر پابندی لگائی جائے اوور اس پر سختی سے عملدرآمد کیا جائے اس اقدام کا مقصداس روٹس پر ٹریفک کی روانی متاثر نہ ہو۔
