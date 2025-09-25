صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

نالیوں کی ڈی سلٹنگ نہ ہونے سے گلیوں میں گندا پانی جمع،نکاسی آب کا نظام درہم برہم

  • سرگودھا
نالیوں کی ڈی سلٹنگ نہ ہونے سے گلیوں میں گندا پانی جمع،نکاسی آب کا نظام درہم برہم

سرگودھا(سٹاف رپورٹر)سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کے ٹھیکیدار کے عملہ صفائی کی جانب سے متعدد علاقوں میں نالیوں کی ڈی سلٹنگ نہ کرنے سے گلیوں میں گندا پانی کھڑا ہونے لگا ہے۔

ذرائع کے مطابق دوفٹ گہری اور دو فٹ چوڑی نالی کی ڈی سلٹنگ اور صفائی کی ذمہ داری سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کے ٹھیکیدار کے کارندوں کی زمہ ہے لیکن بعض علاقوں میں عملہ صفائی نالیوں کی ڈی سلٹنگ نہیں کررہا ہے جس سے ان علاقوں میں نکاسی آب کا نظام درہم برہم ہونے لگا ہے۔

