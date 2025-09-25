منشیات فروشوں اور اسلحہ کیخلاف کریک ڈائون،9ملزم گرفتار
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) پولیس کا منشیات فروشوں اور غیرقانونی اسلحہ رکھنے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری،آئس 465 گرام اور 5 غیرقانونی اسلحہ برآمد کر لیا گیا۔
ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر محمد صہیب اشرف کی ہدایت پر منشیات فروشوں اور غیرقانونی اسلحہ رکھنے والوں کے خلاف کاروائی کرتے ہوئے تھانہ صدر پولیس نے رمضان سے آئس 240 گرام،تھانہ سیٹلائٹ ٹاؤن پولیس نے سلیم سے آئس 120 گرام،تھانہ جھال چکیاں پولیس نے طارق سے آئس 105 گرام،تھانہ ساہیوال پولیس نے شاہد سے بندوق 12بور، آریان سے پسٹل30بور، تھانہ سلانوالی پولیس نے وقاص سے بندوق 12 بور،تھانہ کوٹ مومن پولیس نے فیاض سے بندوق 12بور اور تھانہ کینٹ پولیس نے بابر سے پسٹل9mm برآمد کر کے گرفتارملزمان کے خلاف غیر قانونی اسلحہ رکھنے کی دفعات کے تحت مقدمات درج کرلیے ہیں، مزید تفتیش جاری ہے۔