مرکزی جمعیت اہلحدیث کے عہدیدار،کارکن کشتیوں پر سیلاب زدگان کو راشن پہنچانے لگے

  • سرگودھا
مرکزی جمعیت اہلحدیث کے عہدیدار،کارکن کشتیوں پر سیلاب زدگان کو راشن پہنچانے لگے

سرگودھا(سٹاف رپورٹر)مرکزی جمعیت اہلحدیث شمالی پنجاب کے امیر سید عتیق الرحمن شاہ کی ہدایت پرسینئرنائب ناظم شمالی پنجاب میاں حافظ عبداغفار آزاد اور۔۔۔

 ناظم خدمت خلق حافظ سیف اﷲ کمیر پوری کی معیت میں کشتیوں کے ذریعہ اہلحدیث یوتھ فورس کے ضلعی صدر کاشف علی، جنرل سیکرٹری قاری محمد یعقوب سٹی کے عمیر احمد کے نوجوانوں نے جلالپور پیر والا اور علی پور میں سیلاب متاثرین سے ملاقات کر کے ان میں راشن تقسیم کیا اور متاثرہ خاندانوں کو یقین دلایا اہلحدیث یوتھ فورس ان کے ساتھ کھڑی ہے اور ان کی مکمل بحالی تک امدادی کام کو جاری رکھے گی۔

