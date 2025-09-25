صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

فار م 47حکو مت کے معاشی استحکا م کے تمام دعوے جھوٹے ثابت:ندیم اکرم چیمہ

  • سرگودھا
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)سابق ٹکٹ ہولڈر پی ٹی آئی ندیم اکرم چیمہ ایڈووکیٹ نے کہا ہے کہ ور لڈ بینک نے ا پنی تجز یاتی ر پورٹ میں کہا کہ۔۔۔

 پاکستان کا موجود ہ اقتصادی ما ڈ ل غر بت میں کمی کو سپور ٹ نہیں کر تا جس کی و جہ سے پا کستا ن میں غر بت کی شرح بڑھ کر 25.3ہو گئی ہے غر بت کی شرح میں یہ غیر معمولی اضافہ موجود ہ حکو مت کی نا کا م معاشی پا لیسیوں کا منہ بولتاثبوت ہے فار م 47حکو مت کے معاشی استحکا م کے تمام دعوے جھوٹے ثابت ہو ئے ہیں قو م آ ج پھر عمران خا ن اور پا کستا ن تحریک انصا ف کے سنہر ی دور حکو مت کو یا د کر ر ہی ہے۔

