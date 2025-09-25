چیک اینڈ بیلنس نہ ہو نا اداروں میں کرپشن کی بڑی وجہ ہے ، ناصر محمود سہگل
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)مرکزی انجمن تاجران شہر و ضلع سرگودھا کے صدر ناصر محمود سہگل نے کہا ہے کہ چیک اینڈ بیلنس نہ ہو نا اداروں میں کرپشن کی بڑی وجہ ہے۔
انہوں نے کہا کہ اگر یہی صورتحال برقرار رہی تو پاکستان بیساکھیوں پر چلنے کے قابل بھی نہیں رہے گا کیونکہ مقروض قومیں کبھی سر اٹھا کر نہیں چل سکتیں چند لاکھ ڈالرز کی خاطر جس طرح ہمارے حکمران آئی ایم ایف کی منتیں کررہے ہیں اگر تمام سیاستدان جنہوں نے ملکی دولت کو لوٹا ہے جو کروڑوں میں نہیں اربوں میں ہے وہ یہ لوٹی گئی دولت واپس کردیں تو پاکستان ترقی کی شاہراہ پر گامزن ہوسکتا ہے۔