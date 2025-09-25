پاکستان ایک حقیقت ،قیامت تک قائم رہنے کیلئے بناہے ،مدبر احمد خان
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) جنرل سیکرٹری خاتم النبین ؐ ہارٹ سنٹر مدبر احمد خان نے کہا ہے کہ پاکستان ایک حقیقت ہے اور قیامت تک قائم رہنے کیلئے بناہے۔۔۔
معرکہ حق میں دشمن یہ بات سمجھ چکا ہے کہ جو قوم جان دینا جانتی ہے وہ جان لینا بھی جانتی ہے ، ہم پر امن قوم ہیں، مگر اس ملک کی عزت پر کوئی بھی حرف نہیں آنے دینگے ،جتنی قربانیاں پاکستان نے دہشت گردی کے خلاف دی ہیں اتنی قربانیاں کسی ملک نے نہیں دیں، کل بھی دشمن متحرک تھا اور آج بھی وہ اپنے مذموم مقاصد کیلئے سازشوں کا جال بچھائے ہوئے ہے ،مگر پاک فوج کا عزم اورشہداء کی قربانیاں اس امر کی عکاس ہیں کہ نہ تو یہ ملک عام ملک ہے اور نہ یہ قوم عام قوم ہے۔