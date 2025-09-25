گرین بس سروس کا افتتاح ،ڈھول کی تھاپ پر بھنگڑے
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)گرین الیکٹرک بس سروس سرگودھا کے لیے ایک بڑی نعمت ہے سرگودھا کے شاہینوں کے ساتھ پورا پنجاب وزیراعلی مریم نوازکا مشکوروممنون ہے عوام کو مفت اور جدید سفر ی سہولیات کی فراہمی پر شہریوں میں خوشی کی لہر پائی جاتی ہے۔
ان خیالات کا اظہار سابق ایم پی اے وپارلیمانی سیکرٹری چوہدری عبد الرزاق ڈھلوں ضلعی صدر مسلم لیگ ن اورڈائریکٹر سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کمپنی نے گرین بس سروس کا افتتاح کرتے ہوئے کیا اس موقع پر سابق تحصیل ناظم مرزا الیاس بیگ،چوہدری رضوان گل سابق ایم پی اے ، فیاض بٹ اور پاکستان مسلم لیگ ن یوتھ ونگ کے عہدیدران ملک مبین بشیر اعوان،نعیم خان، حمزہ جٹ سمیت دیگر یوتھ کارکنان کا الیکٹرک بس ٹرمینل پہنچے پر مسلم لیگی کارکنان کی جانب سے شاندار استقبال کیا گیا پھولوں کی پتیاں نچھاور کی اور ڈھول کی تھاپ پر بھنگڑے ڈالے کارکنان نے وزیر اعلی پنجاب مریم نواز کے حق میں خوب نعرے بازی کی سابق ایم پی اے و پارلیمانی سیکرٹری چوہدری عبدالرزاق ڈھلوں نے دیگر قائدین کے ہمراہ گرین الیکٹرک بس میں سہولیات کا جائزہ لیا اور لاری اڈاٹرمینل سے سیٹلائٹ ٹاؤن چوک تک سفر کیا اس دوران لیگی کارکنوں اور شہریوں کی جانب سے مختلف مقامات پر انکا پر تپاک استقبال کیا اور پھولوں کی پتیاں نچھاور کی گئیں۔