پاکستان میں گیس کے وافر ذخائر موجود،دریافت نہیں کئے جارہے ،منیب سلطان چیمہ

  • سرگودھا
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)سابق صوبائی وزیر منیب سلطان چیمہ نے کہا ہے کہ اس وقت پاکستان میں گیس کے وافر ذخائر موجود ہیں۔۔۔

 مگر بدقسمتی سے ان ذخائر کو دریافت کرنے کی بجائے حکومت اور اپوزیشن ایکدوسرے کو نیچا دکھانے کیلئے مصروف ہیں عملی طور پر دونوں عوام کیلئے کچھ نہیں کررہے انہوں نے کہا کہ گیس بحران ہیں ابھی بہت دن ہیں مگر خبریں چلا کر گیس سلنڈر مالکان کو فائدہ پہنچایا جارہا ہے اسی طرح چینی’ آٹا اور دیگر اشیاء کی قیمتوں کو کنٹرول کرنے کی بجائے اپوزیشن اور حکومت ایکدوسرے کو چور چور کہنے میں لگے ہیں جبکہ چور اپنا کام کرکے جارہے ہیں۔

