بے نظیر انکم سپورٹ پر و گر ام کو فرا ڈ کہنا عوام کی توہین ہے ، تسنیم ا حمد قریشی

  • سرگودھا
بے نظیر انکم سپورٹ پر و گر ام کو فرا ڈ کہنا عوام کی توہین ہے ، تسنیم ا حمد قریشی

سرگودھا(سٹاف رپورٹر)سابق وزیر مملکت و ڈویثرنل صدر پیپلزپارٹی تسنیم احمد قریشی نے کہا ہے کہ ایک سیاسی جماعت کی را ہنما کی جا نب سے بے نظیر انکم سپورٹ پر و گر ام کو فرا ڈ کہنا۔۔۔

 پر و گر ام سے مستفید ہو نے وا لے ایک کر وڑ غر یب عوا م کی تو ہین ہے ا س پر و گر ا م کا کسی سیاسی جماعت سے تعلق نہیں ہے بلکہ یہ پر و گر ا م غربت میں کمی اور مستحقین کے مسائل کے حل کیلئے ایک کو شش ہے بلاشبہ پا کستا ن پیپلزپارٹی ہمیشہ ہی عوامی فلاح وبہبود کیلئے عملی اقدا ما ت کر تی آ ئی ہے یہ پر و گر ا م بھی پیپلزپارٹی کی غریب دوست پا لیسیوں کا ثبوت تھا انہوں نے مز ید کہا کہ سیلاب متاثرین کی ا مد اد بے نظیر انکم سپورٹ پر وگر ا م کے ذریعے کی جا ئے۔

