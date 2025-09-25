طلباء،اساتذہ کی حاضری کی مانیٹرنگ یقینی بنا ئی جائے ،محمد اشرف
بھکر (ڈسٹرکٹ رپورٹر) ڈپٹی کمشنر محمد اشرف کی زیر صدارت ایجوکیشن کونسل کا خصوصی اجلاس ڈی سی آفس کے کمیٹی روم میں منعقد ہوا۔
اجلاس میں ضلع بھر کے تعلیمی اداروں کی کارکردگی، بنیادی سہولیات کی فراہمی، اساتذہ کی حاضری،امتحانی نتائج اور جاری تعلیمی منصوبوں کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ڈپٹی کمشنرمحمد اشرف نے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ تعلیم قوموں کی ترقی کا بنیادی ستون ہے اورحکومت پنجاب تعلیمی معیارکو بہتر بنانے کے لیے سنجیدہ اقدامات کر رہی ہے ۔انہوں نیاساتذہ پر زور دیا کہ وہ اپنی ذمہ داریاں پوری ایمانداری اور لگن سے سرانجام دیں تاکہ طلباء کو معیاری تعلیم کے بہترین مواقع میسرآ سکیں۔مزید کہا کہ سکولوں میں بنیادی سہولیات کی فراہمی،طلباء اور اساتذہ کی حاضری کی خصوصی مانیٹرنگ کوہرصورت یقینی بنایا جائے ۔ڈپٹی کمشنر نے امتحانی نتائج اور کارکردگی پر بات کرتے ہوئے کہا کہ ضلع کے تعلیمی اداروں میں کارکردگی کو بہتر بنانے کے لیے جامع حکمت عملی اپنانے کی ضرورت ہے ۔تعلیمی معیار بلند کرنے کے لیے اساتذہ کی استعداد کار میں اضافہ، طلباء کو نصابی اور غیر نصابی سرگرمیوں میں شمولیت کی ترغیب اور سکولوں کے ماحول کو بہتر بنانا ناگزیر ہے ۔اجلاس میں یہ بھی فیصلہ کیا گیا کہ تمام اداروں کی کارکردگی کی باقاعدہ مانیٹرنگ کی جائے گی۔اجلاس میں سی ای او ایجوکیشن شازیہ توصیف،محکمہ تعلیم کے افسران اور سکول کے اساتذہ کرام بھی موجود تھے۔