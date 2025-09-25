ٹریفک ایجوکیشن یونٹ کا طلباء کو روڈ سیفٹی لیکچر
میانوالی (نامہ نگار) ٹریفک ایجوکیشن یونٹ نے طلباء کو روڈ سیفٹی لیکچر دیا۔ڈسٹرکٹ ٹریفک آفیسر میانوالی طیب علی شاہ۔ڈی ٹی او نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ۔۔۔
ٹریفک ایجوکیشن یونٹ نے دارا ارقم سکول فضائیہ روڈ میانوالی کے طلباء کو روڈ سیفٹی لیکچر دیا۔طلباء کو تاکید کی گئی کہ دورانِ سفر احتیاطی تدابیر جاننا آپکے لیئے نہائت ضروری ہے۔ نوجوان طلباء کو بتایا گیا کہ ہیلمٹ کی افادیئت،لین ڈسپلن اور اٹھارہ سال کے نوجوان لائسنس اور ہیلمٹ کی پابندی کریں اور اپنی حفاظت کو یقینی بنائیں۔