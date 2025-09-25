صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

خالد اقبال مسرت کی رہائش گاہ پر محفل میلاد کا انعقاد،اہم شخصیات کی شرکت

  • سرگودھا
خالد اقبال مسرت کی رہائش گاہ پر محفل میلاد کا انعقاد،اہم شخصیات کی شرکت

سرگودھا(سٹاف رپورٹر)ایڈوائیزر وفاقی محتسب ٹیکس چوہدری خالد اقبال مسرت کی رہائش گاہ پر منعقدہ محفل میلاد پاک میں میجر جنرل (ر)چوہدری عار ف وڑائچ۔۔۔

 بریگیڈئیر چوہدری زمان چیمہ، بریگیڈئیر ضیاء سرور سندھو، سپیشل سیکرٹری وزیر اعلی پنجاب رائے ذوالفقار کھرل، ڈی آئی جی جیل خانہ جات سعید اﷲ گوندل،ایڈیشنل سیشن جج عمران صفدر لک، ایڈیشنل سیشن جج ملک رمضان کحچی، ایڈیشنل سیشن جج وقار منصور بریار، ایڈیشنل سیشن جج، ملک شیر عباس اعوان اور دیگرافسران شریک ہیں محفل میلاد میں معززین شہر کی بڑی تعداد بھی موجود تھی اس موقع پر مقررین نے اپنے خطابات میں نبی کریم ؐ کی حیات مبارکہ اور فرمان نبوی پر روشنی ڈالی اور حضور ؐ کی بارگاہ میں کھڑے ہوکر درود و سلام پیش کیا آخر میں ملک کی ترقی و سلامتی ،سیلاب زدگان اور غزہ کے مسلمانوں کے لیے خصوصی دعا کرائی گئی۔

