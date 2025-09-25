صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

مون سون شجر کاری مہم ، ایک منٹ میں پانچ سو پودے لگا نے کا منفرد ریکارڈ

  • سرگودھا
مون سون شجر کاری مہم ، ایک منٹ میں پانچ سو پودے لگا نے کا منفرد ریکارڈ

سرگودھا(سٹاف رپورٹر)وزیراعظم پاکستان کی گرین یوتھ موومنٹ کے تحت کالج آف ایگری کلچر یونیورسٹی آف سرگودھا کے شعبہ جنگلات اورپنجاب فاریسٹ ڈیپارٹمنٹ کے زیر اہتمام مون سون شجر کاری مہم کے سلسلہ میں ہزاروں پودے لگائے گئے۔

وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر قیصر عباس نے پودا لگا کر مہم کا باقاعدہ آغاز کردیا۔ اس مہم میں سرگودھا کے سٹی سکول کے طالب علموں نے ایک منٹ میں پانچ سو پودے لگا کر منفرد ریکارڈ قائم کیا۔ شجر کاری مہم میں کالج آف ایگری کلچر کے اساتذہ، طالب علموں اور طلباء و طالبات نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور پودے لگائے۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

ہسپتالوں میں بائیوویسٹ الگ رکھنے کا حکم نظر انداز

جھنگ: 229 متاثرہ سکولوں میں سے 215 بحال

ایم پی ڈی ڈی کے افسروں کا مطالعاتی دورہ، کمشنر کی بریفنگ

انٹرمیڈیٹ پوزیشن ہولڈرز میں مفت الیکٹرک سکوٹیز کی تقسیم

انسداد ڈینگی: 10 روزہ ڈور ٹو ڈور مہم یکم اکتوبر سے شروع ہوگی

ماڈل یونین کونسل جدید سہولیات سے آراستہ ہوگی : ڈی سی

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
محمد شاہ اور نادر شاہ (نیا ایڈیشن)
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ہمیں اپنی جنگ خود ہی لڑنا پڑے گی
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
متبادل تہذیبی ماڈل
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
ٹرمپ کا جنرل اسمبلی سے خطاب
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
قاتل یا مسیحا
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
رسول اللہﷺ سے ہمارے تعلق کے تقاضے…(5)
مفتی منیب الرحمٰن