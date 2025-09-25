مون سون شجر کاری مہم ، ایک منٹ میں پانچ سو پودے لگا نے کا منفرد ریکارڈ
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)وزیراعظم پاکستان کی گرین یوتھ موومنٹ کے تحت کالج آف ایگری کلچر یونیورسٹی آف سرگودھا کے شعبہ جنگلات اورپنجاب فاریسٹ ڈیپارٹمنٹ کے زیر اہتمام مون سون شجر کاری مہم کے سلسلہ میں ہزاروں پودے لگائے گئے۔
وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر قیصر عباس نے پودا لگا کر مہم کا باقاعدہ آغاز کردیا۔ اس مہم میں سرگودھا کے سٹی سکول کے طالب علموں نے ایک منٹ میں پانچ سو پودے لگا کر منفرد ریکارڈ قائم کیا۔ شجر کاری مہم میں کالج آف ایگری کلچر کے اساتذہ، طالب علموں اور طلباء و طالبات نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور پودے لگائے۔