ڈی سی خوشاب کی ریونیو،دیگر کیسز کی سماعت ،سائلین پیش
خوشاب(نمائندہ دُنیا)ڈپٹی کمشنر خوشاب فروہ عامر نے ریونیوو دیگر کورٹ کیسز کے حوالے سے سماعت کی اس موقع پر وکلا اور درخواست گزار سائلین خود پیش ہوئے۔۔۔
سماعت کے دوران شکایت،رقبہ وگزاری، منسوخی پٹہ، رٹ پٹیشن ،شکایات،سروس اپیل، نمبر داری، درستگی ریکارڈ کے کیسز پیش کیے گئے اور کیسز پر جرح وبحث کی گئی ڈپٹی کمشنر خوشاب فروہ نے تمام ریکارڈ کا جائزہ لینے کے بعد متعلقہ محکموں کے سربراہان کو احکامات صادر کیے اور ہدایت کی کہ عوام مسائل کے حل کے لیے ضروری اقدامات کیے جائیں ۔ ڈپٹی کمشنر فروہ عامر نے ہدایت کی کہ آج جو کیسسز سنیں گئے ان پر عملدرآمد کے حوالے سے آئندہ پیشی پر اگاہ کیا جائے ۔آئندہ سماعت پر کیسوں کی پیروی نہ کرنے والے افراد کے کیسز کا یک طرفہ فیصلہ کر دیا جائے گا اورکوئی عذر قابل قبول نہ ہو گا بیشتر سائلین کو کیسز کے دفاع اور ریکارڈ پیش کرنے کے لیے آئندہ سماعت تک کا وقت دیا گیا۔