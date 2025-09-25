بھاگٹانوالہ کی ہر بچی کو عالمی معیار کی تعلیم تک رسائی میر ا مشن :ڈاکٹر صائمہ مبشرہ
بھاگٹانوالہ(نمائندہ دنیا)گورنمنٹ ایسوسی ایٹ ڈگری کالج برائے خواتین کی پرنسپل ڈاکٹر صائمہ مبشرہ نے کہا کہ ان کا مشن ہے کہ بھاگٹانوالہ کی ہر بچی کو عالمی معیار کی تعلیم تک رسائی حاصل ہو۔
انہوں نے کہا کہ یہ ادارہ صرف تعلیمی درسگاہ نہیں بلکہ کردار سازی، خود اعتمادی اور معاشرتی خدمت کا مرکز بنے گا۔یہ ادارہ بھاگٹانوالہ اور اس کے گردونواح کی سینکڑوں بچیوں کے لیے امید کی کرن ہے ۔ ہماری اجتماعی ذمہ داری ہے کہ ہم سب اس ادارے کی ترقی و بہتری کے لیے متحد ہو جائیں ۔تاکہ آنے والی نسلوں کو ایک روشن، باوقار اور تعلیمی مستقبل فراہم کیا جا سکے۔