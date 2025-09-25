صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • سرگودھا
بھیرہ کے تاریخی ورثہ کی بحالی،سیاحت منصوبے کی منظوری:کمشنر

بھیرہ(نامہ نگار)کمشنر سرگودھا ملک جہانزیب اعوان نے کہا ہے کہ حکومت پنجاب نے بھیرہ کے تاریخی ورثہ کی بحالی اور سیاحت کے فروغ کے لیے جامع منصوبے کی منظوری دے دی ہے۔

وزیر مملکت ڈاکٹر ملک مختار احمد بھرتھ اور صوبائی وزیر ملک صہیب احمد بھرتھ کی خصوصی دلچسپی کے باعث منصوبے کے فنڈز بھی جاری کر دیے گئے ہیں انہوں نے یہ بات ڈائریکٹر جنرل آثار قدیمہ ملک ظہیر، ڈائریکٹر ڈویلپمنٹ بلال حسن، ڈپٹی ڈائریکٹر ٹیکنیکل رانا شاہد عمران، اسسٹنٹ کمشنر بھیرہ عشنہ طاہر اور دیگر افسران کے ہمراہ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہی۔ انہوں نے کہا کہ بھیرہ تاریخی اہمیت کا حامل شہر ہے اور اس کے قدیم مقامات کی بحالی سے نہ صرف سیاحت کو فروغ ملے گا بلکہ مقامی لوگوں کے کاروبار اور روزگار میں بھی نمایاں اضافہ ہوگا اس سے قبل اسسٹنٹ کمشنر بھیرہ کے دفتر میں ہونے والے اجلاس میں ڈائریکٹر جنرل آثار قدیمہ نے کمشنر کو منصوبے پر بریفنگ دیتے ہوئے بتایا کہ مجوزہ سکیم کے تحت بھیرہ کے پرانے شہر کی تاریخی عمارتوں، باولی والا مندر، ریلوے اسٹیشن اور قدیم دروازوں کو اصل حالت میں بحال کر کے محفوظ بنایا جائے گا۔ اس پراجیکٹ پر عملی کام آئندہ ماہ شروع کر دیا جائے گا۔

