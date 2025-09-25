ڈی سی میانوالی کی زیر صدارت ویکسی نیشن مہم کا جائزہ اجلاس
میانوالی(نامہ نگار)ڈپٹی کمشنر میانوالی، اسد عباس مگسی کی زیر صدارت سروائیکل کینسر سے بچاؤ کی جاری حفاظتی ویکسی نیشن مہم کا جائزہ اجلاس گزشتہ رات ڈی ایچ او آفس میں منعقد ہوا۔
اجلاس میں سی ای او ہیلتھ ڈاکٹر محمد رفیق خان نیازی، ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر ڈاکٹر میاں کاشف علی کے علاو ہ محکمہ صحت و تعلیم کے دیگر افسران نے شرکت کی۔اجلاس میں سی ای او ہیلتھ نے ڈپٹی کمشنر کو سروائیکل کینسر سے بچا ؤ کی ویکسی نیشن مہم کی پیش رفت سے متعلق تفصیلی بریفنگ دی۔ اس موقع پر ڈپٹی کمشنر نے محکمہ صحت اور تعلیم کے افسران کو ہدایت کی کہ ویکسی نیشن مہم میں تیزی لائی جا ئے اور مطلو بہ اہداف کی تکمیل کو یقینی بنا یا جا ئے ۔