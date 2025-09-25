صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈی سی میانوالی کی زیر صدارت ویکسی نیشن مہم کا جائزہ اجلاس

  • سرگودھا
ڈی سی میانوالی کی زیر صدارت ویکسی نیشن مہم کا جائزہ اجلاس

میانوالی(نامہ نگار)ڈپٹی کمشنر میانوالی، اسد عباس مگسی کی زیر صدارت سروائیکل کینسر سے بچاؤ کی جاری حفاظتی ویکسی نیشن مہم کا جائزہ اجلاس گزشتہ رات ڈی ایچ او آفس میں منعقد ہوا۔

اجلاس میں سی ای او ہیلتھ ڈاکٹر محمد رفیق خان نیازی، ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر ڈاکٹر میاں کاشف علی کے علاو ہ محکمہ صحت و تعلیم کے دیگر افسران نے شرکت کی۔اجلاس میں سی ای او ہیلتھ نے ڈپٹی کمشنر کو سروائیکل کینسر سے بچا ؤ کی ویکسی نیشن مہم کی پیش رفت سے متعلق تفصیلی بریفنگ دی۔ اس موقع پر ڈپٹی کمشنر نے محکمہ صحت اور تعلیم کے افسران کو ہدایت کی کہ ویکسی نیشن مہم میں تیزی لائی جا ئے اور مطلو بہ اہداف کی تکمیل کو یقینی بنا یا جا ئے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

4 ترقیاتی سکیموں کیلئے 13 ارب کے فنڈز منظور

ایل ڈی اے سٹی: 4 بلاکس کے الاٹیز میں پوسیشن لیٹرز تقسیم

کمشنر کا وارث شاہ ؒ کے عرس کے جائزہ کے لئے جنڈیالہ شیر خان دربار کادورہ

پاک واٹر اینڈ انرجی ایکسپو کی اختتامی تقریب

نیسپاک سے تعمیراتی کاموں کے معیار کو یقینی بنانیکی ہدایت

پنجاب میں 81 لاکھ 50 ہزار ٹن ویسٹ ٹھکانے

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
محمد شاہ اور نادر شاہ (نیا ایڈیشن)
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ہمیں اپنی جنگ خود ہی لڑنا پڑے گی
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
متبادل تہذیبی ماڈل
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
ٹرمپ کا جنرل اسمبلی سے خطاب
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
قاتل یا مسیحا
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
رسول اللہﷺ سے ہمارے تعلق کے تقاضے…(5)
مفتی منیب الرحمٰن