ویکسین سروائیکل کینسر سے بچائو کیلئے انتہائی اہم:شیریں گل

  • سرگودھا
ویکسین سروائیکل کینسر سے بچائو کیلئے انتہائی اہم:شیریں گل

سرگودھا(سٹاف رپورٹر)اسسٹنٹ کمشنر سرگودھاشیرین گل نے اے ایس پی وقار احمد، اور ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر (ڈی ایچ او) ڈاکٹر شہزاد گل کے ہمراہ اے سی آفس میں میڈیا نمائندگان کے ساتھ ایک اہم میٹنگ کا انعقاد کیا۔

 میٹنگ کا مقصد 9 سے 14 سال کی عمر کی بچیوں کو وائرس سے بچاؤ کی ویکسین (HPV) کے بارے میں شعور بیدار کرنا تھا،ڈی ایچ او ڈاکٹر شہزاد گل نے اس موقع پر وائرس کے نقصانات، اور ویکسین کے حفاظتی اثرات پر تفصیلی بریفنگ دی۔ انہوں نے کہا کہ یہ ویکسین بچیوں کو مستقبل میں سروائیکل کینسر جیسے مہلک مرض سے بچانے کے لیے نہایت ضروری ہے ، اور یہ عالمی ادارہ صحت کی ہدایات کے مطابق محفوظ اور مؤثر ہے ،اسسٹنٹ کمشنر شیرین گل نے میڈیا نمائندوں سے درخواست کی کہ وہ اس اہم قومی صحت مہم میں بھرپور تعاون کریں اور عوام میں آگاہی پھیلانے میں کردار ادا کریں۔ ان کا کہنا تھا کہ میڈیا ہی وہ ذریعہ ہے جس کے ذریعے والدین تک درست معلومات پہنچائی جا سکتی ہیں، تاکہ وہ اپنی بچیوں کو اس ویکسین کے ذریعے محفوظ بنا سکیں،آخر میں اے ایس پی وقار احمد نے بھی ویکسین کے سماجی و طبی پہلوؤں پر روشنی ڈالی اور کہا کہ کمیونٹی کی بہتری کے لیے تمام اداروں کا باہمی تعاون وقت کی اہم ضرورت ہے۔

