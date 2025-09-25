صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سیلاب زدہ خاندانوں کی بحالی حکومت کی اولین ترجیح : کمشنر

  • سرگودھا
سیلاب زدہ خاندانوں کی بحالی حکومت کی اولین ترجیح : کمشنر

سرگودھا(سٹاف رپورٹر)تحصیل کوٹ مومن کے سیلاب متاثرہ 41 دیہات میں نقصانات کے درست تخمینے اور متاثرہ خاندانوں کی بروقت معاونت کے لیے تشکیل دی گئی۔۔۔

 جوائنٹ سروے ٹیموں (JSTs) کا جامع تربیتی سیشن سیال موڑ کے نجی ہال میں منعقد ہوا۔ کمشنر سرگودہا ڈویژن جہانزیب اعوان نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی اور شرکاء کو اہم ہدایات دیں۔کمشنر جہانزیب اعوان نے اپنے خطاب میں کہا کہ سیلاب متاثرہ خاندانوں کی بحالی حکومت پنجاب کی اولین ترجیح ہے۔ نقصانات کے سروے کے عمل میں شفافیت اور درستگی ہر قیمت پر یقینی بنائی جائے تاکہ کوئی مستحق خاندان امداد سے محروم نہ رہے ۔انہوں نے مزید کہا کہ ڈیمیج اسسمنٹ ٹیمیں گھر گھر جا کر معائنہ کریں، زمینی حقائق کو مدنظر رکھیں اور ہر نقصان کا ریکارڈ فوٹوگرافک و دستاویزی ثبوت کے ساتھ مرتب کریں۔ بروقت اور درست ڈیٹا ہی متاثرین کی فوری امداد کی ضمانت ہے ۔ اس موقع پر بتایا گیا کہ حکومت نے اس مقصد کے لیے ایک جدید ڈیجیٹل ایپلیکیشن تیار کی ہے جس کے ذریعے گھروں، لائیو اسٹاک، انسانی جانوں کے ضیاع اور فصلوں کو پہنچنے والے نقصانات کا ڈیٹا فوری اپ لوڈ کیا جائے گا۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

ہسپتالوں میں بائیوویسٹ الگ رکھنے کا حکم نظر انداز

جھنگ: 229 متاثرہ سکولوں میں سے 215 بحال

ایم پی ڈی ڈی کے افسروں کا مطالعاتی دورہ، کمشنر کی بریفنگ

انٹرمیڈیٹ پوزیشن ہولڈرز میں مفت الیکٹرک سکوٹیز کی تقسیم

انسداد ڈینگی: 10 روزہ ڈور ٹو ڈور مہم یکم اکتوبر سے شروع ہوگی

ماڈل یونین کونسل جدید سہولیات سے آراستہ ہوگی : ڈی سی

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
محمد شاہ اور نادر شاہ (نیا ایڈیشن)
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ہمیں اپنی جنگ خود ہی لڑنا پڑے گی
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
متبادل تہذیبی ماڈل
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
ٹرمپ کا جنرل اسمبلی سے خطاب
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
قاتل یا مسیحا
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
رسول اللہﷺ سے ہمارے تعلق کے تقاضے…(5)
مفتی منیب الرحمٰن