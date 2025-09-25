بسیں کم، روٹس طویل، مسافر انتظار کی سولی پر لٹکنے لگے، الیکٹرو بس منصوبہ مسائل کا شکار
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)سرگودھا میں الیکٹرک بسوں کی تعداد کم اور روٹس میں اضافہ ہونے سے منصوبہ ابتداء میں ہی مختلف مسائل کا شکار ہونے لگا ہے۔
حکومت کی جانب سے الیکٹروبس کا شروع کیا جانیوالا یہ منصوبہ سیاسی مصلحت پسندی کی نذر ہوتا دکھائی دے رہا ہے مقامی حکومتی سیاستدانوں کو خوش کرنے کے لیے الیکٹرک بسوں کے روٹس بڑھا دیئے گئے ہیں مسافروں کو اپنی منزل مقصود میں جانے کے لئے کئی کئی گھنٹے تک انتظار کرنا پڑ رہا ہے ،کرایہ انتہائی کم ہونے کی وجہ سے مسافروں کی جگہ نوجوان سیر وتفریح کیلئے سفر کرنے لگے ،مسافروں کا کہنا ہے کہ حکومت چاہئے کرایہ پچاس روپے کر دیئے مگر بسوں کی تعداد فوری طور پر بڑھائی جائے۔