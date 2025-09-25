صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بسیں کم، روٹس طویل، مسافر انتظار کی سولی پر لٹکنے لگے، الیکٹرو بس منصوبہ مسائل کا شکار

  • سرگودھا
بسیں کم، روٹس طویل، مسافر انتظار کی سولی پر لٹکنے لگے، الیکٹرو بس منصوبہ مسائل کا شکار

سرگودھا(سٹاف رپورٹر)سرگودھا میں الیکٹرک بسوں کی تعداد کم اور روٹس میں اضافہ ہونے سے منصوبہ ابتداء میں ہی مختلف مسائل کا شکار ہونے لگا ہے۔

 حکومت کی جانب سے الیکٹروبس کا شروع کیا جانیوالا یہ منصوبہ سیاسی مصلحت پسندی کی نذر ہوتا دکھائی دے رہا ہے مقامی حکومتی سیاستدانوں کو خوش کرنے کے لیے الیکٹرک بسوں کے روٹس بڑھا دیئے گئے ہیں مسافروں کو اپنی منزل مقصود میں جانے کے لئے کئی کئی گھنٹے تک انتظار کرنا پڑ رہا ہے ،کرایہ انتہائی کم ہونے کی وجہ سے مسافروں کی جگہ نوجوان سیر وتفریح کیلئے سفر کرنے لگے ،مسافروں کا کہنا ہے کہ حکومت چاہئے کرایہ پچاس روپے کر دیئے مگر بسوں کی تعداد فوری طور پر بڑھائی جائے۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

جدید ترین ٹرین سروس جلد شروع کر دی جائیگی ،چیئرمین سی ڈی اے

ڈرائیونگ لائسنس بنوانے کیلئے ٹریفک دفتر 24 گھنٹے کھلا رہے گا

ڈینگی کے خاتمہ کیلئے اقدامات کئے جائیں ،شازیہ رضوان

سی پی او کی کھلی کچہری، ناقص تفتیش پر سب انسپکٹر معطل

ایس ایس پی آپریشنز کی کھلی کچہری ،شہریوں کے مسائل سنے

شہریوں کو فوری اور بلا تفریق انصاف فراہم کیا جائے ، آر پی او

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
محمد شاہ اور نادر شاہ (نیا ایڈیشن)
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ہمیں اپنی جنگ خود ہی لڑنا پڑے گی
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
متبادل تہذیبی ماڈل
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
ٹرمپ کا جنرل اسمبلی سے خطاب
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
قاتل یا مسیحا
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
رسول اللہﷺ سے ہمارے تعلق کے تقاضے…(5)
مفتی منیب الرحمٰن