صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

افسروں سے محل نما سرکاری گھر واپس لینے کا منصوبہ ٹھپ

  • سرگودھا
افسروں سے محل نما سرکاری گھر واپس لینے کا منصوبہ ٹھپ

سرگودھا(سٹاف رپورٹر)سرگودھا سمیت چاروں اضلاع میں ڈویژنل و ضلعی ایڈمنسٹریشن، پولیس سمیت سرکاری و نیم سرکاری اور خود مختار اداروں کے اعلی افسران کے زیر استعمال محل نما گھر واپس لینے اور حکومتی پالیسی کے مطابق ان وسیع و عریض عمارتوں کو نیلام یا انکے متبادل استعمال کا منصوبہ مناسب عملدرآمد نہ ہونے کے باعث مکمل طور پر ٹھپ ہوگیا۔

 ذرائع کے مطابق سابق حکومت کی ہدایت پر کمشنر اور ڈپٹی کمشنرزسے افسران بالا کی رہائش گاہوں، ریسٹ ہاؤسز ،سرکٹ ہاؤس، ڈاک بنگلوں ،کیمپ دفاتر کی لوکیشن،کل رقبہ،استعمال کی نوعیت،کوارڈ ایریا، کمروں کی تعداداورانکی حالت زار،عمارتوں پر اٹھنے والے سالانہ اخراجات و دیگر الائیڈ فیسلیٹیز کی تفصیلات طلب کی گئی تھیں جو بار بار ہدایات کے باوجود تاحال نہیں بھجوائی جا سکیں،سرگودھا میں کمشنر،ڈپٹی کمشنر، ڈی آئی جی ، ڈی پی او ،محکمہ انہار و زراعت سمیت دیگر اداروں کے ضلعی سربراہان کئی کئی ایکڑ کے عالی شان گھروں میں رہائش پذیر ہیں، یہاں یہ امر بھی قابل ذکر ہے کہ ان سرکاری رہائش گاہوں اور املاک کی دیکھ بھال اور انتظامی امور پر نہ صرف کروڑوں روپے سالانہ خرچ ہو رہے ہیں بلکہ افرادی قوت بھی صرف ہوتی ہے جو کہ الگ سے قومی خزانے پر بوجھ ہے۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

4 ترقیاتی سکیموں کیلئے 13 ارب کے فنڈز منظور

ایل ڈی اے سٹی: 4 بلاکس کے الاٹیز میں پوسیشن لیٹرز تقسیم

کمشنر کا وارث شاہ ؒ کے عرس کے جائزہ کے لئے جنڈیالہ شیر خان دربار کادورہ

پاک واٹر اینڈ انرجی ایکسپو کی اختتامی تقریب

نیسپاک سے تعمیراتی کاموں کے معیار کو یقینی بنانیکی ہدایت

پنجاب میں 81 لاکھ 50 ہزار ٹن ویسٹ ٹھکانے

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
محمد شاہ اور نادر شاہ (نیا ایڈیشن)
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ہمیں اپنی جنگ خود ہی لڑنا پڑے گی
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
متبادل تہذیبی ماڈل
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
ٹرمپ کا جنرل اسمبلی سے خطاب
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
قاتل یا مسیحا
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
رسول اللہﷺ سے ہمارے تعلق کے تقاضے…(5)
مفتی منیب الرحمٰن