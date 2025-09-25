افسروں سے محل نما سرکاری گھر واپس لینے کا منصوبہ ٹھپ
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)سرگودھا سمیت چاروں اضلاع میں ڈویژنل و ضلعی ایڈمنسٹریشن، پولیس سمیت سرکاری و نیم سرکاری اور خود مختار اداروں کے اعلی افسران کے زیر استعمال محل نما گھر واپس لینے اور حکومتی پالیسی کے مطابق ان وسیع و عریض عمارتوں کو نیلام یا انکے متبادل استعمال کا منصوبہ مناسب عملدرآمد نہ ہونے کے باعث مکمل طور پر ٹھپ ہوگیا۔
ذرائع کے مطابق سابق حکومت کی ہدایت پر کمشنر اور ڈپٹی کمشنرزسے افسران بالا کی رہائش گاہوں، ریسٹ ہاؤسز ،سرکٹ ہاؤس، ڈاک بنگلوں ،کیمپ دفاتر کی لوکیشن،کل رقبہ،استعمال کی نوعیت،کوارڈ ایریا، کمروں کی تعداداورانکی حالت زار،عمارتوں پر اٹھنے والے سالانہ اخراجات و دیگر الائیڈ فیسلیٹیز کی تفصیلات طلب کی گئی تھیں جو بار بار ہدایات کے باوجود تاحال نہیں بھجوائی جا سکیں،سرگودھا میں کمشنر،ڈپٹی کمشنر، ڈی آئی جی ، ڈی پی او ،محکمہ انہار و زراعت سمیت دیگر اداروں کے ضلعی سربراہان کئی کئی ایکڑ کے عالی شان گھروں میں رہائش پذیر ہیں، یہاں یہ امر بھی قابل ذکر ہے کہ ان سرکاری رہائش گاہوں اور املاک کی دیکھ بھال اور انتظامی امور پر نہ صرف کروڑوں روپے سالانہ خرچ ہو رہے ہیں بلکہ افرادی قوت بھی صرف ہوتی ہے جو کہ الگ سے قومی خزانے پر بوجھ ہے۔