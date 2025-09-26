ایجو کیشنل فیملی پلاننگ میلہ میں صحتمند،مائوں، بچوں کا مقابلہ
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) ہیلتھ اینڈ پاپولیشن ڈیپارٹمنٹ سرگودہا کے زیر اہتمام ایجو کیشنل فیملی پلاننگ میلہ کا انعقاد ماڈل مارٹ سرگودہا میں کیاگیا جس میں عوام کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔۔۔۔
میلہ میں ایم این اے ارم حامد حمید نے مہمان خصوصی شرکت کی ۔ میلہ میں مختلف پروگراموں کا انعقاد کیاگیا جس میں صحت مند بچوں کا مقابلہ ، صحت مند ماؤں کامقابلہ ، رسہ کشی ، پنجہ آزمائی ، ڈریس شو اور محفل موسیقی کا انعقاد کیاگیا جس میں سرگودہا کے مشہور گلوکار عاشر عظیم نے پرفارم کیا جسے عوام نے بہت زیادہ پسند کیا۔مقابلوں میں جیتنے والوں میں ارم حامد حمید نے انعامات تقسیم کئے ۔ انہوں نے کہاکہ ایسے مقابلوں کا انعقاد عوام الناس میں تفریح کا بہترین ذریعہ ہیں او رایسے میلوں کاانعقاد ہونا چاہیے ۔ڈسٹرکٹ پاپولیشن ویلفیئر آفیسر ملک آفتاب احمد اعوان نے مہمان خصوصی ایم این اے ارم حامد حمید کو اعزازی شیلڈ دی اور ان کا شکریہ ادا کیا ۔