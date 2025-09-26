صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈی سی کمپلیکس سرگودھا کی تعمیر کا منصوبہ سست روی کا شکار

  • سرگودھا
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) فنڈ کی عدم فراہمی کے باعث ڈی سی کمپلیکس سرگودھا کی تعمیر کا منصوبہ سست روی کا شکار ہو کر رہ گیا ہے ذرائع کے مطابق 2019 میں ڈی سی کمپلیکس کی تعمیر کے لیے 40 کروڑ کا تخمینہ لگایا گیا تھا ۔۔۔

بعد یہ منصوبہ ریوائز کر کے 60 کروڑ پر پہنچ چکا ہے حکومت سے اس منصوبے کی تکمیل کے لیے مزید 15 کروڑ کے فنڈ مانگے گے ہیں ہیں جو عرصہ دراز سے حکومت جاری نہیں کر رہی ہے ٹھیکے دار کا کہنا ہے کہ وہ آٹھ کروڑ اپنے پاس سے خرچ کر چکا ہے جوں ہی فنڈ ریلیز ہوں گے منصوبہ مکمل کر لیا جائے گا ٹھیکے دار کا کہنا ہے کہ حالیہ بڑھتی ہوئی مہنگائی کی وجہ سے مٹیریل کئی گنا مہنگا ہونے کے باعث مالی دشواری کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے منصوبہ آخری مراحل میں ہے فنڈ جاری ہوتے ہی منصوبہ مکمل ہو جائے گا رابطہ پر انتظامیہ کا کہنا ہے کہ ح کومت کو 15 کروڑ کے فنڈ جاری کرنے کی تحریری استدعا کردی گئی ہے۔

 

