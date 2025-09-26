پارکنگ فیس ختم ہونے کے باوجود ٹریفک کا نظام بہتر نہ ہو سکا
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) ٹریفک پولیس کی نا اہلی اور عدم دلچسپی کے باعث بازاروں اور پرائیویٹ ہسپتالوں کے باہر سے پارکنگ فیس ختم ہونے کے باوجود ٹریفک کا نظام بہتر نہ ہو سکا ۔۔۔
ذرائع کے مطابق ٹریفک پولیس نے شہر میں ٹریفک کا نظام فعال کرنے کے لیے بلدیہ سرگودہا سے بازاروں اور پرائیویٹ ہسپتالوں کے باہر سے پارکنگ سٹینڈ ختم کرنے کی استدعا کی تھی جس پر میونسپل کارپوریشن نے کچھ عرصہ قبل بازاروں اور پرائیویٹ ہسپتالوں کے باہر پارکنگ سٹینڈ ختم کر نے کا نوٹیفکیشن جاری کر دیا تھا اس اقدام سے ادارے کو لاکھوں روپے مالی نقصان برداشت کرنا پڑ رہا ہے لیکن اس کے باوجود بازاروں اور پرائیویٹ ہسپتالوں کی ملحقہ سڑکات پر ٹریفک کا نظام بہتر نہ ہو سکا ہے ۔