صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پارکنگ فیس ختم ہونے کے باوجود ٹریفک کا نظام بہتر نہ ہو سکا

  • سرگودھا
پارکنگ فیس ختم ہونے کے باوجود ٹریفک کا نظام بہتر نہ ہو سکا

سرگودھا(سٹاف رپورٹر) ٹریفک پولیس کی نا اہلی اور عدم دلچسپی کے باعث بازاروں اور پرائیویٹ ہسپتالوں کے باہر سے پارکنگ فیس ختم ہونے کے باوجود ٹریفک کا نظام بہتر نہ ہو سکا ۔۔۔

ذرائع کے مطابق ٹریفک پولیس نے شہر میں ٹریفک کا نظام فعال کرنے کے لیے بلدیہ سرگودہا سے بازاروں اور پرائیویٹ ہسپتالوں کے باہر سے پارکنگ سٹینڈ ختم کرنے کی استدعا کی تھی جس پر میونسپل کارپوریشن نے کچھ عرصہ قبل بازاروں اور پرائیویٹ ہسپتالوں کے باہر پارکنگ سٹینڈ ختم کر نے کا نوٹیفکیشن جاری کر دیا تھا اس اقدام سے ادارے کو لاکھوں روپے مالی نقصان برداشت کرنا پڑ رہا ہے لیکن اس کے باوجود بازاروں اور پرائیویٹ ہسپتالوں کی ملحقہ سڑکات پر ٹریفک کا نظام بہتر نہ ہو سکا ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

نشتر ہسپتال:لفٹ فوری فعال،پانی،صفائی انتظامات بہتر بنانے کا حکم

سیلاب نقصانات کا تخمینہ،سروے کا کل سے آغاز

سوشل میڈیا کے مفید استعمال پر سیرت کانفرنس کا انعقاد

مہربان کیمپ میں عطیات جمع کرانے کا سلسلہ جاری

ڈی ایس ریلوے کا ملتان تا خانیوال سیکشن کاموٹر ٹرالی پر معائنہ

وہاڑی :داماد کا ساتھیوں کی مدد سے ساس، بیوی پر تشدد

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
طالب علموں کے ساتھ بیٹھک
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
عہدِ امید کا زوال
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
بگرام‘ امریکہ اور مائنس فلسطین
بابر اعوان
آصف عفان
اَج وی سنہ 47ء اے
آصف عفان
جویریہ صدیق
مدد کے منتظر سیلاب متاثرین
جویریہ صدیق
امیر حمزہ
پاکستان‘ سعودی عرب اور پاک فضائیہ
امیر حمزہ