صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ینگ انجمن تاجران نے محمد خالد شیخ کو چیئرمین منتخب کر لیا

  • سرگودھا
ینگ انجمن تاجران نے محمد خالد شیخ کو چیئرمین منتخب کر لیا

سرگودھا(سٹاف رپورٹر) ینگ انجمن تاجران کی جانب سے محمد خالد شیخ کو چیئرمین منتخب کر لیا گیا اس حوالے سے ایک پر وقار تقریب کا اہتمام کیا گیا ۔۔۔

جس میں ڈائریکٹر یونیورسٹی آف سرگودھامہر احمد خان ہرل ، ملک عابد حسین اعوان صدر انٹر نیشنل ہیومن رائٹس پنجاب ، راجہ عبدالعزیز ڈی ایس پی پٹرولنگ پولیس، چوہدری فاروق گجر، چوہدری ندیم اکرم ، صفدر رانجھا ،چوہدری ہارون ولایت ، چوہدری محمداسلم ڈی جی اٹامک ،راجہ محمد اقبال ،محسن خان سمیت شہر کی نامورکاروباری شخصیات کو پر تکلف عشائیہ بھی دیا گیا شرکاء کی جانب سے محمد خالد شیخ کو ینگ انجمن تاجران کا چئیرمین منتخب ہونے پر مبارکباد دی ۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

محفوظ آمد و رفت کیلئے تعمیراتی کاموں کا آغٓاز کیا جائے :نوید احمد

نیوڈرائی پورٹ سمبڑیال کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کی میٹنگ

سری لنکا کے ہائی کمشنرکا کٹلری ایسوسی ایشن کے دفتر کا دورہ

سٹیٹ بینک کی جانب سے اسلامی بینکاری سیمینار کا انعقاد

وزیرآباد کو مثالی بنانے کیلئے تمام تر توانائیاں لگادینگے ، بلال فاروق

پنجاب کالجز گوجرانوالہ میں نوکائٹ فلائنگ کے عنوان پر سیمینار

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
طالب علموں کے ساتھ بیٹھک
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
عہدِ امید کا زوال
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
بگرام‘ امریکہ اور مائنس فلسطین
بابر اعوان
آصف عفان
اَج وی سنہ 47ء اے
آصف عفان
جویریہ صدیق
مدد کے منتظر سیلاب متاثرین
جویریہ صدیق
امیر حمزہ
پاکستان‘ سعودی عرب اور پاک فضائیہ
امیر حمزہ