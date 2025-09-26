ینگ انجمن تاجران نے محمد خالد شیخ کو چیئرمین منتخب کر لیا
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) ینگ انجمن تاجران کی جانب سے محمد خالد شیخ کو چیئرمین منتخب کر لیا گیا اس حوالے سے ایک پر وقار تقریب کا اہتمام کیا گیا ۔۔۔
جس میں ڈائریکٹر یونیورسٹی آف سرگودھامہر احمد خان ہرل ، ملک عابد حسین اعوان صدر انٹر نیشنل ہیومن رائٹس پنجاب ، راجہ عبدالعزیز ڈی ایس پی پٹرولنگ پولیس، چوہدری فاروق گجر، چوہدری ندیم اکرم ، صفدر رانجھا ،چوہدری ہارون ولایت ، چوہدری محمداسلم ڈی جی اٹامک ،راجہ محمد اقبال ،محسن خان سمیت شہر کی نامورکاروباری شخصیات کو پر تکلف عشائیہ بھی دیا گیا شرکاء کی جانب سے محمد خالد شیخ کو ینگ انجمن تاجران کا چئیرمین منتخب ہونے پر مبارکباد دی ۔