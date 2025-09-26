صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اعلیٰ حکام کا تھانوں کی حدود میں رد و بدل کرنے کا فیصلہ

  • سرگودھا
اعلیٰ حکام کا تھانوں کی حدود میں رد و بدل کرنے کا فیصلہ

سرگودھا(سٹاف رپورٹر) فنڈز کی عدم فراہمی کے باعث سرگودہاسمیت صوبہ بھر میں جرائم کو کنٹرول کرنے کے لیے نئے بنائے جانے والے پولیس اسٹیشنوں کا منصوبہ التوا کا شکار ہونے پر ۔۔۔

محکمہ پولیس کے اعلیٰ حکام نے تھانوں کی حدود میں رد و بدل کرنے کا فیصلہ کیا ہے ، ذرائع کے مطابق جن تھانوں کی حدود میں آبادی اور رقبہ زیادہ ہے ان تھانوں کے قریبی کم آبادی اور رقبے والے پولیس اسٹیشنوں میں شامل کردیا جا ئے گا اس اقدام سے پولیس گشت میں بہتری اور جرائم کم ہونے میں مدد ملے گی۔

 

