سید عرفان رسول شاہ ودیگر کا مفتی الشیخ عبد العزیز بن عبد اﷲ کے انتقال پر اظہار افسوس

  • سرگودھا
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) علماء و مشائخ مسلم لیگ ن کے ڈویژنل صدر سید عرفان رسول شاہ،جنرل سیکرٹری ملک ضیاء الحق،سیکرٹری اطلاعات شیخ نعیم طاہر اور دیگر نے سعودی عرب کے مفتی الشیخ عبد العزیز بن عبد اﷲ کے انتقال پر گہرے دکھ اور۔۔۔

 افسوس کرتے ہوئے کہا یہ ناقابل تلافی نقصان ہے جس سے خلا کو صدیوں پورا نہ کیا جا سکے گا۔انہوں نے مرحوم کے لئے دعائے مغفرت اور پسماندگان کے لئے صبروجمیل کی دعا کرتے ہوئے کہا کہ الشیخ عبد العزیز کی علمی و دینی خدمات امت مسلمہ کا عظیم سرمایہ ہیں۔ 

 

