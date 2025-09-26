صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

امت مسلمہ کو ایک پلیٹ فارم پر لانے کیلئے دفاعی معاہدہ ضروری ، عتیق الرحمان ودیگر

  • سرگودھا
امت مسلمہ کو ایک پلیٹ فارم پر لانے کیلئے دفاعی معاہدہ ضروری ، عتیق الرحمان ودیگر

سرگودھا(سٹاف رپورٹر) مرکزی جمعیت اہل حدیث سٹی سرگودھا کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے امیر مرکزیہ شمالی پنجاب عتیق الرحمان شاہ محمدی ناظم مرکزیہ شمالی پنجاب ابوبکر صدیق۔۔۔

 حنیف سینیئر نائب امیر شمالی پنجاب عرفان اﷲ ثنائی ناظم مرکزیہ سٹی سرگودھا میاں طاہر محمود ناظم مالیات مرکزیہ سٹی سرگودھا سعید اختر کوہلی نے کیا ان رہنماؤں کا کہنا تھا کہ دونوں برادر اسلامی ممالک کی والہانہ محبت اور لازوال تعلقات اس معاہدے کا مظہر ہے کہ حالیہ دفاعی معاہدہ ان کے تعلقات کو نہ صرف مزید مضبوط اور مستحکم بنانے میں ہم کردار ادا کرے گا۔ بلکہ امت مسلمہ کو ایک پلیٹ فارم پر لانے کے لیے بھی یہ معاہدہ ضروری تھا ۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

ٹیپا غیر فعال ، ٹریفک مسائل میں اضافہ ، شہری پریشان

جڑانوالہ میں کھلی کچہری، کمشنر و آر پی او کا عوامی شکایات پر ایکشن

عوامی خدمت میری اولین ترجیح ہے ، ڈپٹی کمشنر نعیم سندھو

ڈینگی کا خطرہ ، فوگنگ سپرے کے فوری اقدامات کا حکم

چنیوٹ:سکیورٹی اور انسداد تجاوزات مہم تیز کرنے کا فیصلہ

ویمن یونیورسٹی نے پروفیسرز آف پریکٹس کی منظوری دیدی

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
طالب علموں کے ساتھ بیٹھک
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
عہدِ امید کا زوال
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
بگرام‘ امریکہ اور مائنس فلسطین
بابر اعوان
آصف عفان
اَج وی سنہ 47ء اے
آصف عفان
جویریہ صدیق
مدد کے منتظر سیلاب متاثرین
جویریہ صدیق
امیر حمزہ
پاکستان‘ سعودی عرب اور پاک فضائیہ
امیر حمزہ