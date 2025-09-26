امت مسلمہ کو ایک پلیٹ فارم پر لانے کیلئے دفاعی معاہدہ ضروری ، عتیق الرحمان ودیگر
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) مرکزی جمعیت اہل حدیث سٹی سرگودھا کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے امیر مرکزیہ شمالی پنجاب عتیق الرحمان شاہ محمدی ناظم مرکزیہ شمالی پنجاب ابوبکر صدیق۔۔۔
حنیف سینیئر نائب امیر شمالی پنجاب عرفان اﷲ ثنائی ناظم مرکزیہ سٹی سرگودھا میاں طاہر محمود ناظم مالیات مرکزیہ سٹی سرگودھا سعید اختر کوہلی نے کیا ان رہنماؤں کا کہنا تھا کہ دونوں برادر اسلامی ممالک کی والہانہ محبت اور لازوال تعلقات اس معاہدے کا مظہر ہے کہ حالیہ دفاعی معاہدہ ان کے تعلقات کو نہ صرف مزید مضبوط اور مستحکم بنانے میں ہم کردار ادا کرے گا۔ بلکہ امت مسلمہ کو ایک پلیٹ فارم پر لانے کے لیے بھی یہ معاہدہ ضروری تھا ۔