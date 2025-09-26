540 گرام چرس برآمد نواب پور کا رہائشی گرفتار
شاہ پور صدر (نامہ نگار)پولیس تھانہ شاہ پور صدر نے ویگووال کے نزدیک دوران گشت ایک مشکوک شخص حفیظ الرحمٰن سکنہ نواب پور کو روکا۔ جامہ تلاشی کے دوران اس کی قمیص کے اندر سے 540 گرام چرس برآمد ہوئی۔ پولیس نے ملزم کے خلاف منشیات ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کر کے اسے حوالات منتقل کر دیا۔
