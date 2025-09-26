پنجاب کالجز کلورکوٹ میں یوسی پی کے ڈگری پروگرام میں داخلے کا آغاز
کلورکوٹ (نامہ نگار ) پنجاب کالجز کلورکوٹ میں یونیورسٹی آف سنٹرل پنجاب (UCP) کے ڈگری پروگرامز کے داخلے برائے سال 2025 کا آغاز ہو گیا ہے ۔ یونیورسٹی آف سنٹرل پنجاب کے۔۔۔
تحت پیش کیے جانے والے پروگرامز میں کمپیوٹر سائنس، آرٹیفیشل انٹیلیجنس، ڈیٹا سائنس، سائبر سیکیورٹی، سافٹ ویئر انجینئرنگ، اکاؤنٹنگ و فنانس، بزنس ایڈمنسٹریشن، بزنس اینالٹکس، بائیوٹیکنالوجی، بایو کیمسٹری، بوٹنی، زولوجی، کیمسٹری، ڈبل میتھ و فزکس، انگلش، سائیکالوجی اور کلینری آرٹس شامل ہیں۔