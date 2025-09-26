صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پنجاب کالجز کلورکوٹ میں یوسی پی کے ڈگری پروگرام میں داخلے کا آغاز

  • سرگودھا
کلورکوٹ (نامہ نگار ) پنجاب کالجز کلورکوٹ میں یونیورسٹی آف سنٹرل پنجاب (UCP) کے ڈگری پروگرامز کے داخلے برائے سال 2025 کا آغاز ہو گیا ہے ۔ یونیورسٹی آف سنٹرل پنجاب کے۔۔۔

 تحت پیش کیے جانے والے پروگرامز میں کمپیوٹر سائنس، آرٹیفیشل انٹیلیجنس، ڈیٹا سائنس، سائبر سیکیورٹی، سافٹ ویئر انجینئرنگ، اکاؤنٹنگ و فنانس، بزنس ایڈمنسٹریشن، بزنس اینالٹکس، بائیوٹیکنالوجی، بایو کیمسٹری، بوٹنی، زولوجی، کیمسٹری، ڈبل میتھ و فزکس، انگلش، سائیکالوجی اور کلینری آرٹس شامل ہیں۔

 

 

