بھلوال پولیس نے موٹر سائیکل چور گینگ گرفتار کر لیا، 8 موٹر سائیکلیں برآمد
بھلوال (نمائندہ دنیا) تھانہ بھلوال سٹی پولیس نے موٹر سائیکل چوروں کے خلاف بڑی کارروائی کرتے ہوئے شبیر اور ظہیر نامی ملزمان کو گرفتار کر لیا ہے ، جن کے قبضے سے 8 چوری شدہ موٹر سائیکلیں برآمد ہوئیں۔۔۔۔
پولیس کے مطابق ان موٹر سائیکلوں کی کل مالیت 5 لاکھ 60 ہزار روپے ہے ۔ یہ کارروائی ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر محمد صہیب اشرف کی ہدایت پر عمل میں لائی گئی۔ پولیس کا کہنا ہے کہ تمام موٹر سائیکلیں قانونی کارروائی کے بعد اصل مالکان کے حوالے کر دی جائیں گی۔