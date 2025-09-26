فیسکو صارفین کے شناختی کارڈز کے اندراج کی خصوصی مہم کا آغاز
بھلوال (نمائندہ دنیا) فیسکو ڈویژن بھلوال کے ایکسین محمد اطہر نے کہا ہے کہ صارفین کو بروقت اور بہتر خدمات کی فراہمی یقینی بنانے کے لیے صارفین کے قومی شناختی کارڈز کے بارکوڈ اسکین کرنے اور موبائل نمبرز کا اندراج شروع کر دیا گیا ہے ۔۔۔۔
اس مہم کا مقصد بجلی کے کنکشنز کو اصل صارفین کے قومی شناختی کارڈز سے منسلک کرنا اور ایک قابل اعتماد کسٹمر ڈیٹا بیس قائم کرنا ہے ۔ انہوں نے کہا کہ اس اقدام سے فیسکو کی شفافیت میں اضافہ اور صارفین کو جدید سہولیات میسر آئیں گی۔ صارفین سے گزارش ہے کہ بجلی کے بل کی ریڈنگ والے دن شناختی کارڈ گھر پر رکھیں تاکہ میٹر ریڈر کو بارکوڈ اسکین کرنے میں آسانی ہو۔ انہوں نے یقین دہانی کرائی کہ صارفین کا ڈیٹا مکمل طور پر محفوظ اور خفیہ رکھا جائے گا۔