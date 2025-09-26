صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

دفاعی معاہدہ سے مودی کو آپریشن بنیان مرصوص سے بھی بڑا جھٹکا لگا، امیر حیدر سنگھا

  • سرگودھا
خوشاب(نمائندہ دنیا)استحکام پاکستان پارٹی ضلع خوشاب کے صدر سابق چیئرمیں ضلع کونسل خوشاب ملک امیر حیدر سنگھا نے کہا ہے کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان نے بھارت کے دفاعی معاہدہ کر کے۔۔۔

 بھارتی وزیر اعظم مودی کو آپریشن بنیان مرصوص سے بھی بڑا جھٹکا لگایا ،ان انشاء ﷲ دونوں برادر اسلامی ممالک اپنی جغرافیائی سرحدوں کے تحفظ اورمسلمانوں کی نسلی کشی کو روکنے کے ساتھ ساتھ عالم اسلام کے مشترکہ مفادات کا بھی تحفظ کریں گے ، جوہر آباد میں میڈیا سے بات چیت کے دوران آئی پی پی کے راہنما کا کہنا تھا کہاس اس عظیم معاہدہ سے مشرق وسطیٰ اور جنوبی ایشیا میں پائیدار امن کے قیام کی راہیں ہموار ہوئی ہیں ۔

 

