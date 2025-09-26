ڈی ایچ کیو ہسپتال میں مریضہ جاں بحق ،غیر حاضر ڈاکٹر معطل
خوشاب(نمائندہ دنیا)چیئرپرسن ڈسٹرکٹ ہیلتھ اتھارٹی ڈپٹی کمشنر خوشاب فروا عامر نے ڈی ایچ کیو ہسپتال میں ڈیوٹی ڈاکٹر کی غیر حاضری کے دوران 17سالہ دوشیزہ کی موت کا نوٹس لیتے ہوئے ڈاکٹر حسنین علی کو معطل کرکے۔۔۔
انہیں فوری طور سی ای او ہیلتھ کے آفس میں رپورٹ کرنے کے احکامات جاری کر دیئے ، ہموکہ کی رہائشی 17سالہ ثمینہ کو تشویشناک حالت میں ہسپتال کے شعبہ فی میل ایمرجنسی میں داخل کرایا گیاتھا ،جہاں وہ 5گھنٹے موت و حیات کی کشمکش میں رہی ،عینی شاہدوں کے مطابق ڈیوٹی ڈاکٹر حسنین کی غیر حاضری کے باعث ڈپٹی میڈیکل سپریٹنڈنٹ ڈاکٹر عزیر محمود وہاں پہنچے تو مریضہ دم توڑ چکی تھی، مریضہ کے انتقال پر اسکے لواحقین نے ہنگامہ کھڑا کر دیا ، اطلاع ملتے ہی سی ای او ہیلتھ ڈاکٹر صائمہ اکرام نیازی موقع پر پہنچ گئیں اور واقعہ کی تحقیقات کا حکم دے دیا۔ رات گئے ہسپتال کے ایم ایس ڈاکٹر قاضی آصف محمود کی جانب سے بھجوائی گئی رپورٹ کی روشنی میں چیئر پرسن ڈسٹرکٹ ہیلتھ اتھارٹی نے ڈاکٹر حسنین کو معطل کر تے ہوئے اس کیخلاف مزید کاروائی کرنے کی ہدائت کی ہے ۔