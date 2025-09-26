صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

میانوالی کے قریب دریائے سندھ میں سیلاب مکمل طور پر ختم

  • سرگودھا
میانوالی (نامہ نگار)میانوالی کے قریب دریائے سندھ میں سیلابی پوزیشن مکمل طور پر ختم اور پانی کی آمد میں کمی ہو گئی۔۔۔

 جناح بیراج میں پانی کی آمد کم ہو کر ایک لاکھ تک رہ گئی جبکہ چشمہ بیراج میں پانی کی آمد 1 لاکھ 25 ہزار کیوسک پر آ گئی جناح بیراج میں پانی کا اخراج 96000 کیوسک ہو گیاجبکہ چشمہ بیراج میں پانی کا اخراج 1 لاکھ 20 ہزار کیوسک ہے جناح بیراج میں پانی کا لیول 647 فٹ اور چشمہ بیراج میں پانی کا لیول 649 کیوسک ریکارڈ ہوا چشمہ بیراج میں حالیہ فلڈ سیزن میں پانی کی زیادہ سے زیادہ آمد 495990 کیوسک رہی جناح و چشمہ بیراج کے تمام سپل ویز نیچے کر دیئے گئے ہیں

 

