صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بین الصوبائی چیک پوسٹ پر بڑی کارروائی، اشتہاری مجرم گرفتار

  • سرگودھا
بین الصوبائی چیک پوسٹ پر بڑی کارروائی، اشتہاری مجرم گرفتار

کندیاں (نمائندہ دنیا)بین الصوبائی بارڈر چیک پوسٹ ریموٹ سرچ پارک چشمہ پر پولیس نے اہم کارروائی کرتے ہوئے ای پولیس ایپ کی مدد سے صوبہ سندھ کے تھانہ ڈاکس کیماڑی کو مطلوب اشتہاری مجرم کو گرفتار کرلیا۔۔۔۔

ڈی پی او میانوالی کیپٹن (ر) رائے محمد اجمل کی ہدایات پر بین الصوبائی بارڈرز پر سخت نگرانی جاری ہے ۔ ایس ڈی پی او پپلاں محمد اوصاف کی سربراہی میں پویس ٹیم نے کارروائی کرتے ہوئے ایک سال سے روپوش مجرم ولی رحمان کو گرفتار کر لیا۔ملزم تھانہ ڈاکس کیماڑی، کراچی کے مقدمہ میں میں مطلوب تھا۔ گرفتار ملزم کو قانونی کارروائی مکمل کرکے سندھ پولیس کے حوالے کیا جائے گا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

ایل ڈی اے: اربوں کے فنڈز کی جانچ پڑتال کا فیصلہ

ورلڈ بینک کے وفد کی سیکرٹری بلدیات سے ملاقات

وزیر تعلیم سے یونیسف کے وفد کی ملاقات

اشتہارات کا قانون کالعدم قرار دینے کی درخواست ، مدعی کو وکیل کرنیکی مہلت

اکیڈمیز، ٹیوشن سنٹرز کو قواعدو ضوابط میں لانے کا بل پیش

1ہزار لٹر جعلی دودھ تلف، ملزم گرفتار، مقدمہ درج

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
طالب علموں کے ساتھ بیٹھک
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
عہدِ امید کا زوال
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
بگرام‘ امریکہ اور مائنس فلسطین
بابر اعوان
آصف عفان
اَج وی سنہ 47ء اے
آصف عفان
جویریہ صدیق
مدد کے منتظر سیلاب متاثرین
جویریہ صدیق
امیر حمزہ
پاکستان‘ سعودی عرب اور پاک فضائیہ
امیر حمزہ