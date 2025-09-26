بین الصوبائی چیک پوسٹ پر بڑی کارروائی، اشتہاری مجرم گرفتار
کندیاں (نمائندہ دنیا)بین الصوبائی بارڈر چیک پوسٹ ریموٹ سرچ پارک چشمہ پر پولیس نے اہم کارروائی کرتے ہوئے ای پولیس ایپ کی مدد سے صوبہ سندھ کے تھانہ ڈاکس کیماڑی کو مطلوب اشتہاری مجرم کو گرفتار کرلیا۔۔۔۔
ڈی پی او میانوالی کیپٹن (ر) رائے محمد اجمل کی ہدایات پر بین الصوبائی بارڈرز پر سخت نگرانی جاری ہے ۔ ایس ڈی پی او پپلاں محمد اوصاف کی سربراہی میں پویس ٹیم نے کارروائی کرتے ہوئے ایک سال سے روپوش مجرم ولی رحمان کو گرفتار کر لیا۔ملزم تھانہ ڈاکس کیماڑی، کراچی کے مقدمہ میں میں مطلوب تھا۔ گرفتار ملزم کو قانونی کارروائی مکمل کرکے سندھ پولیس کے حوالے کیا جائے گا۔