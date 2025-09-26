موروثی سیاست نے بھلوال کو پسماندگی کی طرف دھکیل دیا، راؤ طاہر مشرف
بھلوال (نمائندہ دنیا)سابق امیدوار برائے قومی اسمبلی راؤ طاہر مشرف نے کہا ہے کہ بھلوال کی بدقسمتی موروثی سیاست اور وڈیرا شاہی کی پیداوار ہے ، جس کی وجہ سے شہر مسائل کی دلدل میں دھنس چکا ہے ۔۔۔۔
انہوں نے کہا کہ بھلوال کو ضلع بنانے ، صاف پانی، تعلیم، گیس اور انفراسٹرکچر کی فراہمی کے وعدے کرنے والے اب اقتدار کے مزے لوٹ رہے ہیں اور عوامی مسائل سے بے خبر ہیں۔ راؤ طاہر مشرف نے کہا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ عوام ایسے نمائندوں کا احتساب کریں اور اپنے ہی شہر سے نمائندہ منتخب کریں تاکہ مقامی مسائل کا حل ممکن ہو سکے ۔