اے ڈی سی جی کی زیر صدارت ایمر جنسی رسپانس کمیٹی برائے ڈینگی کا اجلاس
خوشاب(نمائندہ دنیا)ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل خوشاب غزالہ کنول کی زیر صدارت کنٹرول روم میں ڈسٹرکٹ ایمر جنسی رسپانس کمیٹی برائے ڈینگی کا اجلاس منعقد ہوا۔ ۔۔۔
جس میں ڈاکٹرراو گلزار یوسف،ڈاکٹر طاہر حیات، ڈینگی کے ڈسٹرکٹ فوکل پرسن رانا ساجد، روہیل خرم اسپیشل برانچ ڈی ای او انڈسٹریز محمد عبداﷲ،ڈپٹی ڈائریکٹرسوشل ویلفئیر اینڈ بیت المال شبانہ اجمل،ایکسیئن ہائی وے ، محکمہ سول ڈیفنس، فاریسٹ محکمہ ایجوکیشن، ڈی ای او لیبر ،ڈسٹرکٹ آفیسر خوشاب عشرزکو ، سپورٹس، ، ایم سی خوشاب ،سی اینڈ ڈبلییو، ایگریکلچر، ریسکیو 1122جوہرآباد، فشریز ،آل ہیڈز ڈیپارٹمنٹس کے افسران شریک تھے ۔ غزالہ کنول نے کہاکہ فیلڈ کے کام کے معیار کا خاص خیال رکھا جائے ٹیموں کی مانیٹرنگ کے لیے ٹھوس اقدامات کیے جائیں۔