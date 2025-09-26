میں ہمیشہ ظالم کے خلاف اور مظلوم کے ساتھ کھڑا ہوں، ملک عامر شہزاد
بھاگٹانوالہ (نمائندہ دنیا)ملک عامر شہزاد نے ڈسٹرکٹ پبلک پراسیکیوٹر تعینات ہونے پر کہا ہے کہ میں ہمیشہ ظالم کے خلاف اور مظلوم کے ساتھ کھڑا ہوں، اب ہر چالان کی مکمل اور شفاف جانچ پڑتال کی جائے گی۔۔۔
، تاکہ ظالم کو اس کے کیے کی سزا اور مظلوم کو انصاف ملے ۔انہوں نے مزید کہا کہ ان کے دفتر کے دروازے غریب اور مظلوم افراد کے لیے ہمیشہ کھلے رہیں گے ، اور قانون کے تقاضوں کے مطابق انصاف کی فراہمی کو ہر صورت یقینی بنایا جائے گا۔عوامی حلقوں کی جانب سے بھی ملک عامر شہزاد کی تعیناتی کو سراہا جا رہا ہے ۔