رورل ہیلتھ سنٹر میانی میں ڈاکٹرز ، ویمن میڈیکل آفیسرز کی کمی
بھیرہ(نامہ نگار )رورل ہیلتھ سنٹر میانی میں ڈاکٹرز اور ویمن میڈیکل آفیسرز کی شدید کمی کے باعث ایم ایل سی (میڈیکو لیگل کیسز) اور پوسٹ مارٹم سروسز کو اگلے حکم تک معطل کر دیا گیا ہے ۔ ۔۔۔
اس سلسلے میں سینئر میڈیکل آفیسر اِنچارج رورل ہیلتھ سنٹر ڈاکٹر سجاد احمد نے ڈپٹی ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر بھیرہ کو باضابطہ طور پر آگاہ کر دیا ہے ۔جاری ہونے والے سرکاری مراسلہ کے مطابق فی الحال رورل ہیلتھ سنٹر میانی میں صرف ایک میڈیکل آفیسر ڈیوٹی پر موجود ہیں جو صبح کی او پی ڈی، ایمرجنسی اور دیگر ذمہ داریاں سنبھال رہے ہیں۔ اس صورتحال میں ایم ایل سی اور پوسٹ مارٹم جیسی نازک خدمات کو جاری رکھنا ممکن نہیں رہا یہ خدمات اس وقت بحال کر دی جائیں گی جب ہسپتال میں مطلوبہ میڈیکل اسٹاف تعینات ہو جائے گا سینئر میڈیکل آفیسر نے اعلیٰ حکام سے اپیل کی ہے کہ اس سنگین صورتحال کا فوری نوٹس لے کر سٹاف کی کمی کو پورا کیا جائے تاکہ مریضوں اور عوام کو درپیش مشکلات ختم ہو سکیں۔