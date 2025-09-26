اسسٹنٹ کمشنر کلورکوٹ کا شہر کی صفائی کی صورتحال کا تفصیلی جائزہ
کلورکوٹ (نامہ نگار )اسسٹنٹ کمشنر کلورکوٹ محمد عارف انجم نے ستھرا پنجاب پروگرام کے تحت شہر کی صفائی کی صورتحال کا تفصیلی جائزہ لیا اور تجاوزات کے خلاف کارروائی بھی کروائی۔۔۔۔
اس موقع پر انہوں نے مختلف بازاروں، گلیوں اور عوامی مقامات کا دورہ کیا اور صفائی ستھرائی کے معیار کو مزید بہتر بنانے کے لیے انتظامیہ کو ہدایات جاری کیں۔ اسسٹنٹ کمشنر کا کہنا تھا کہ ستھرا پنجاب پروگرام کا مقصد عوام کو صاف ستھرا اور صحت مند ماحول فراہم کرنا ہے ، اس حوالے سے کسی قسم کی کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی۔ اس دوران تجاوزات کے خلاف آپریشن بھی کیا گیا، جس میں غیر قانونی تھڑے اور رکاوٹیں ہٹا دی گئیں، جبکہ دکانداروں کو وارننگ دی گئی کہ آئندہ تجاوزات ہرگز برداشت نہیں کی جائیں گی ۔بعد ازاں انہوں نے شہر کے پارک کا بھی دورہ کیا، جہاں صفائی ستھرائی اور پودوں کا معائنہ کیا۔ اسسٹنٹ کمشنر نے اس موقع پر ہدایت کی کہ بچوں کے لیے نئے جھولے جلد از جلد لگائے جائیں تاکہ عوام کو بہترین سہولیات فراہم کی جا سکیں۔