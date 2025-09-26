نوازشریف کو ان کی شاندار خدمات پر ایوارڈ سے نوازا جائے ،حاجی انور اسلام پوری
موچھ(نمائندہ دنیا)موچھ کے معروف سماجی کارکن ٹرانسپورٹر حاجی انور خان اسلام پوری نے ایک بیان میں سابق وزیراعظم میاں محمد نواز شریف کے ملی و قومی کرادار اور خدمات کو شاندار الفاظ میں خراج تحسین پیش کرتے ہوئے۔۔۔
کہا ہے کہ میاں محمد نواز شریف نے ایٹمی دھماکے کرکے پاکستان کے وقار کو سر بلند کردیا،قومی شاہراہوں کی تعمیر کا آغاز کیا اور موٹر ویز کا جال بچھایا اور میاں محمد نواز شریف نے میونسپل کمیٹیوں اور دیگر بلدیاتی چنگیوں سے بھی عوام کو نجات دلائی،میاں محمد نواز شریف کی ملی و قومی خدمات متقاضی ہے کہ ان کو ایوارڈ سے نوازا جائے ۔