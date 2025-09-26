ہزارہ،ملت ایکسپریس کی روٹ تبدیلی عوام کیساتھ ناانصافی ہے ،عبدالرحمن
بھلوال (نمائندہ دنیا) جماعت اسلامی کے رہنما عبدالرحمن نے ہزارہ ایکسپریس اور ملت ایکسپریس کے روٹ کی تبدیلی پر شدید احتجاج کرتے ہوئے کہا ہے کہ محکمہ ریلوے کے بعض افسران مبینہ طور پر ٹرانسپورٹرز کو۔۔۔
فائدہ پہنچانے کے لیے ان ٹرینوں کو سرگودھا کی بجائے لاہور کے راستے کراچی روانہ کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ سرگودھا اور بھلوال کے شہریوں کے لیے ٹرینوں کا سفری آپشن ختم کر دیا گیا ہے جو یہاں کے عوام کے ساتھ ناانصافی ہے ۔ انہوں نے وفاقی وزیر ریلوے حنیف عباسی سے مطالبہ کیا کہ سپر ایکسپریس کو بحال کیا جائے اور ہزارہ و ملت ایکسپریس کو براستہ سرگودھا دوبارہ چلایا جائے ۔