پاک سعودیہ معاہدے سے عالم اسلام ناقابل تسخیر:منصور عثمان
خوشاب(نمائندہ دنیا)اٹارنی جنرل آف پاکستان ملک منصور عثمان اعوان نے کہا ہے کہ حرمین شریفین کئے تحفظ اور دفاع پاکستان کیلئے پاکستان اور سعودی عرب کی حکومتوں کے مابین کیا جاینوالا دفاعی معاہدہ در اصل معرکہ حق میں اسلامی جمہوریہ پاکستان کی فتح مبین کا ثمر ہے ۔۔۔
، بھارتی جارحیت کے جواب میں آپریشن بنیان مرصوص کے دوران ہماری جرات مند افواج نے اپنی بہترین صلاحیتوں کا اظہار کے کے اقوام عالم کو ورطہ حیرت میں ڈال جس کے باعث صرف سعودی عرب ہی نہیں تمام مسلم ممالک کی توجہ پاکستان کی جانب مبذول ہوئی ، میڈیا سے بات چیت کے دوران اٹارنی جنرل کا کہنا تھا کہ سعودی عرب عالم اسلام کا مرکز و محور اور پاکستان اسلام کا مضبوط ترین قلعہ ہے ان دونوں ممالک کے مابین ہونیوالے اس دفاعی معاہدہ نے نہ صرف ان دونوں ممالک بلکہ پورے عالم اسلام کو ناقابل تسخیر بنادیا۔