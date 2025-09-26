شہر میں پودے لگانے کا عمل جلد از جلد مکمل کیاجائے ،ڈی سی
میانوالی (نامہ نگار ،ڈسٹرکٹ رپورٹر)ڈپٹی کمشنر، میانوالی اسد عباس مگسی کی زیر صدارت شہر کے بیو ٹیفکیشن پلا ن کی پیش رفت کا جائزہ اجلاس ڈی سی آفس کمیٹی روم میں منعقد ہوا۔۔۔۔
اجلاس میں ڈویژنل فاریسٹ آفیسر نصیر الحق، ڈپٹی ڈائریکٹر ڈویلپمنٹ شعیب رضا خان، سی او میو نسپل کمیٹی /ضلع کو نسل ملک ساجد محمود اور محکمہ جنگلات کے دیگر افسران نے شرکت کی۔ اس موقع پر ڈی ایف اونے ڈپٹی کمشنر کو شہر کی خوبصورتی کیلئے لگائے جانے والے نمائشی پودوں، گرین بیلٹس اور جنگلات کے رقبہ پر ایگرؤ فارسٹری منصوبہ کے تحت لگائے جانے والے پودوں جبکہ ڈپٹی ڈائریکٹر ڈویلپمنٹ نے شہر کے بیوٹیفکیشن پلان کی پیش رفت سے متعلق بریفنگ دی۔ اس موقع پر ڈپٹی کمشنر نے محکمہ جنگلات کے افسران کو ہدایت کی کہ شہر کی خوبصورتی کیلئے پودے لگانے کے عمل کو جلد از جلد مکمل کیاجائے اور اس سلسلہ میں جو نمائشی پودے لگائے جارہے ہیں ان کی روزانہ کی بنیادوں پر دیکھ بھال کو یقینی بنایا جائے ۔ انھوں نے کہا کہ گرین پنجاب اور ایگرو فارسٹری منصوبہ کے تحت مطلوبہ اہداف کے مطابق پودے لگائے جائیں تا کہ جنگلات کے رقبہ میں اضافہ کویقینی بناکر ماحولیاتی آلودگی پر قابو پایا جاسکے ۔