قبضہ مافیا کے خلاف قانون سازی پر وزیراعلیٰ پنجاب کو خراج تحسین، افتخار مغل

  • سرگودھا
بھلوال (نمائندہ دنیا)پاکستان مسلم لیگ نون بھلوال کے سٹی صدر افتخار احمد مغل نے وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز کی جانب سے قبضہ مافیا کے خلاف قانون سازی کو سراہتے ہوئے کہا ہے کہ اس اقدام سے۔۔۔

 وہ لوگ جو برسوں سے قبضہ مافیا کے ظلم کا شکار ہیں، اب ریلیف حاصل کریں گے ۔ انہوں نے کہا کہ یہ قانون نہ صرف سرکاری زمینوں کو واگزار کروانے میں مدد دے گا بلکہ غریبوں کے حقوق کے تحفظ کی بھی ضمانت بنے گا۔ افتخار مغل نے مطالبہ کیا کہ سرگودھا میں متحرک قبضہ مافیا کے خلاف بھی فوری ایکشن لیا جائے ۔

 

