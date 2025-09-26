صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈپٹی کمشنر خوشاب نے 2 آفس اسسٹنٹ سمیت 5 کلرکوں کے تبادلے کردیئے

  • سرگودھا
ڈپٹی کمشنر خوشاب نے 2 آفس اسسٹنٹ سمیت 5 کلرکوں کے تبادلے کردیئے

خوشاب(نمائندہ دنیا)ڈپٹی کمشنر خوشاب فروہ عامر نے 2 آفس اسسٹنٹ سمیت 5 کلرکوں کے تبادلے کردیئے حاجی بشارت حسین اسسٹنٹ انچارج انگلش ریکارڈ برانچ سے۔۔۔

 انچارج شکایات سیل سید زبیرحسین شاہ اسسٹنٹ کو دفتر ایڈیشنل کمشنر (ریونیو)سرگودھاسے انگلش ریکارڈ برانچ ڈی سی آفس، عبدالغفور جونیئر کلرک اے سی آفس قائدآباد سے انچارج ڈی آر اے برانچ نذرحیات جونیئرکلرک تحصیل افس خوشاب سے انگلش ریکارڈ برانچ حافظ محمد اظہر ڈی ار اے برانچ سے اصل باقی نویس تحصیل افس خوشاب تعینات کر دیا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

ٹیپا غیر فعال ، ٹریفک مسائل میں اضافہ ، شہری پریشان

جڑانوالہ میں کھلی کچہری، کمشنر و آر پی او کا عوامی شکایات پر ایکشن

عوامی خدمت میری اولین ترجیح ہے ، ڈپٹی کمشنر نعیم سندھو

ڈینگی کا خطرہ ، فوگنگ سپرے کے فوری اقدامات کا حکم

چنیوٹ:سکیورٹی اور انسداد تجاوزات مہم تیز کرنے کا فیصلہ

ویمن یونیورسٹی نے پروفیسرز آف پریکٹس کی منظوری دیدی

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
طالب علموں کے ساتھ بیٹھک
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
عہدِ امید کا زوال
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
بگرام‘ امریکہ اور مائنس فلسطین
بابر اعوان
آصف عفان
اَج وی سنہ 47ء اے
آصف عفان
جویریہ صدیق
مدد کے منتظر سیلاب متاثرین
جویریہ صدیق
امیر حمزہ
پاکستان‘ سعودی عرب اور پاک فضائیہ
امیر حمزہ