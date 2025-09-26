ڈپٹی کمشنر خوشاب نے 2 آفس اسسٹنٹ سمیت 5 کلرکوں کے تبادلے کردیئے
خوشاب(نمائندہ دنیا)ڈپٹی کمشنر خوشاب فروہ عامر نے 2 آفس اسسٹنٹ سمیت 5 کلرکوں کے تبادلے کردیئے حاجی بشارت حسین اسسٹنٹ انچارج انگلش ریکارڈ برانچ سے۔۔۔
انچارج شکایات سیل سید زبیرحسین شاہ اسسٹنٹ کو دفتر ایڈیشنل کمشنر (ریونیو)سرگودھاسے انگلش ریکارڈ برانچ ڈی سی آفس، عبدالغفور جونیئر کلرک اے سی آفس قائدآباد سے انچارج ڈی آر اے برانچ نذرحیات جونیئرکلرک تحصیل افس خوشاب سے انگلش ریکارڈ برانچ حافظ محمد اظہر ڈی ار اے برانچ سے اصل باقی نویس تحصیل افس خوشاب تعینات کر دیا۔