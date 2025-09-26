صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پاسکو گندم سپلائی گاڑیوں کو روکے جانے سے ڈرائیوروں کی مشکلات میں اضافہ، وزیر اعلیٰ سے نوٹس لینے کا مطالبہ

  • سرگودھا
پاسکو گندم سپلائی گاڑیوں کو روکے جانے سے ڈرائیوروں کی مشکلات میں اضافہ، وزیر اعلیٰ سے نوٹس لینے کا مطالبہ

کندیاں (نمائندہ دنیا)تحصیل پپلاں میں گندم سمگلنگ روکنے کے نام پر پاسکو اور پرمٹ کی حامل گاڑیوں کی بلاجواز پکڑ دھکڑ نے گندم سپلائی کرنے والے ڈرائیوروں کو ذہنی اذیت میں مبتلا کر دیا ہے ۔۔۔۔

ڈرائیوروں کا کہنا ہے کہ گندم سپلائی کے لیے باقاعدہ اجازت نامے اور پرمٹ کے باوجود ان کی گاڑیوں کو کئی کئی روز تک روک کر رکھا جاتا ہے ، جس کی وجہ سے مالی نقصان اور ذہنی پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے ۔ڈرائیوروں نے وزیراعلیٰ پنجاب سے مطالبہ کیا ہے کہ گندم سمگلنگ کی روک تھام اپنی جگہ، مگر پرمٹ یافتہ گاڑیوں کو فوری تحقیقات کے بعد رہا کیا جائے ۔تاکہ غریب ڈرائیور مزید پریشانی سے بچ سکیں۔ انہوں نے کہا کہ جدید دور میں ٹیکنالوجی سے استفادہ کرتے ہوئے تصدیق کا عمل فوری ممکن ہے ، بلاوجہ گاڑیوں کو روکنا ناانصافی ہے ۔

 

